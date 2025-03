Governo pondera compensar apanhadores de lapa

O Governo Regional em exercício está a ponderar compensar os apanhadores de lapa que estão sem actividade pelo menos durante mais um mês, sendo certo que a retoma da actividade em Maio estará também em causa.

De acordo com nota da Secretaria Regional de Agricultura Pescas e Ambiente, a governante Rafaela Fernandes, juntamente com o director regional de Pescas, Luís Ferreira e o coordenador do FEAMPA (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura), João Gouveia, reuniu na quinta-feira passada, com os armadores que se dedicam à apanha de lapa.

"Na ocasião, foi abordada a situação atual do recurso que, neste momento, é negativa de acordo com a avaliação por parte dos serviços técnicos da Direção Regional de Pescas que indicam que, tecnicamente, não haverá condições para a retoma total da atividade no mês de Maio após o período de defeso que termina a 30 de Abril", refere.

"Recorde-se que este período já tinha sido prolongado pela necessidade de recuperação do recurso", pelo que, "neste momento, os armadores e Governo analisam formas de apoio para compensação do rendimento" perdido.

Segundo o diretor regional de Pescas, Luís Ferreira, "neste momento o período de defeso está justificado pois há dificuldade desta espécie sobreviver. Só desta forma podemos garantir o futuro desta espécie e também a sobrevivência do sector no futuro", justifica, citado na nota.

Ao mesmo tempo, em cima da mesa "esteve também a análise à situação abusiva da apanha ilegal no período de defeso e a necessidade de maior fiscalização perante as situações abusivas, tendo sido exigido por parte dos armadores maior fiscalização e coimas mais pesadas para os prevaricadores, tendo em conta que estamos no período de defeso", conclui a nota da SRAPA.