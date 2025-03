Mais de 40 mil pessoas sem energia eléctrica devido ao mau tempo no norte de Moçambique

Um total de 40.245 pessoas estão sem energia elétrica em Nampula, no norte de Moçambique, devido ao mau tempo que se regista na província, causado pela aproximação do ciclone tropical Jude, anunciou hoje a Eletricidade de Moçambique (EDM).

"O mau tempo que se regista na província de Nampula está a provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica a algumas regiões daquele ponto do país", refere a elétrica moçambicana em comunicado enviado à comunicação social.

Os cortes no fornecimento de energia estão a ser registados na Ilha de Moçambique, cidade baixa e nos distritos de Mossuril e Nacala Porto, estes dois últimos apontados como prováveis pontos de entrada do ciclone Jude.

A EDM avançou que tem no terreno equipas para inspecionar a rede danificada, visando a reposição do sistema nas zonas afetadas "o mais breve possível", mas alertou que as atividades estão a ser realizadas com alguma dificuldade face à prevalência de chuva e ventos fortes.

As províncias de Nampula e Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e Zambézia, na zona centro, estão na rota do ciclone tropical Jude, que poderá atingir o país africano nas primeiras horas de segunda-feira, a partir da província de Nampula.

As três províncias já tinham sido afetadas pelos ciclones Chido e Dikeledi na atual época chuvosa, entre dezembro e janeiro.

O novo ciclone pode afetar um total de 341 mil pessoas, avançou hoje o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), referindo que já foram ativados os comités operativos de emergência e que decorrem encontros entre o Governo moçambicano e parceiros para o levantamento de todos os recursos disponíveis de assistência aos afetados.

"Neste momento existe capacidade para assistir cerca de 65 mil pessoas daquilo que tinha sido arrolado e foi anunciado no conselho técnico, mas durante o dia de hoje a amanhã [segunda-feira] esses recursos podem ser dinamizados e, naturalmente, este número poderá alterar", disse o porta-voz do INGD, Paulo Tomás, durante uma conferência de impressa, em Maputo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) de Moçambique, o ciclone tropical Jude poderá causar ventos com rajadas de até 180 quilómetros por hora e chuvas fortes que poderão atingir 250 milímetros em 24 horas.

As autoridades moçambicanas alertaram também para a ocorrência de inundações urbanas face ao ciclone tropical Jude, sendo a cidade de Quelimane, capital provincial da Zambézia, a que "está com alto risco".

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, período em que foram já registados os ciclones Chido e Dikeledi, que afetaram o norte do país.

Os ciclones atingiram Moçambique entre dezembro do ano passado e janeiro último, com maior impacto para as províncias de Cabo Delgado e Nampula, tendo afetado cerca de 736.000 pessoas e causado a destruição de infraestruturas públicas e privadas.

Eventos extremos, como ciclones e tempestades, provocaram pelo menos 1.016 mortos em Moçambique entre 2019 e 2023, afetando cerca de 4,9 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) noticiados anteriormente pela Lusa.

O país africano é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.