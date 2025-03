Avalanche no Norte da Índia mata 4 pessoas e faz 5 desaparecidos

Uma avalanche no estado de Uttarakhand, a Norte da Índia, na sexta-feira, soterrou um campo de trabalho e matou quatro trabalhadores, havendo ainda cinco pessoas desaparecidas, aponta um relatório hoje divulgado.

Segundo a agência AFP, que cita um comunicado do exército indiano, "até ao momento, foram resgatadas 50 pessoas".

"Infelizmente, quatro delas morreram devido aos ferimentos. As operações de busca estão a decorrer para tentar encontrar as últimas cinco pessoas que ainda estão desaparecidas", cita a AFP.

A avalanche, que atingiu um campo de trabalho perto da aldeia de Mana, no distrito de Chamoli, aconteceu depois de uma forte queda de neve e está a obrigar a uma corrida contra o tempo, por parte das equipas de salvamento, coordenadas pelo exército, para tentar salvar os trabalhadores soterrados.

As autoridades indianas explicaram que dos 55 trabalhadores inicialmente soterrados, 50 conseguiram libertar-se da neve e dos escombros, ou foram retirados pelas equipas de salvamento.

A AFP avança ainda, citando a mesma fonte, que alguns dos sobreviventes ficaram gravemente feridos e tiveram de ser operados no local por cirurgiões militares com as operações de socorro a serem dificultadas, numa primeira fase, pelo mau tempo.

De acordo com o exército, seis helicópteros foram hoje mobilizados para retirar os feridos e enviar as equipas de salvamento.

"Estão a ser envidados todos os esforços para tentar retirar os trabalhadores ainda presos o mais rapidamente e em segurança", declarou o chefe do executivo do Estado, Pushkar Singh Dhami, na sua conta X, esta manhã, citado pela AFP.

O diário indiano The Indian Express refere que a aldeia de Mana, na fronteira com o Tibete, estava em grande parte deserta no momento da avalanche porque os seus habitantes desceram até ao vale para escapar ao rigor extremo do inverno.

As avalanches e os deslizamentos de terras são comuns no alto dos Himalaias, especialmente no inverno, mas cientistas demonstraram que as alterações climáticas causadas pela utilização de combustíveis fósseis nas atividades humanas estão a amplificar a intensidade dos fenómenos meteorológicos.

A desflorestação provocada pela proliferação de projetos de desenvolvimento nas regiões frágeis da cordilheira mais alta do mundo também agravou as consequências dos fenómenos climáticos.

Em 2021, quase 100 pessoas morreram no mesmo estado de Uttarakhand depois de um enorme pedaço de glaciar ter caído num rio, provocando inundações, e em 2013 morreram seis mil pessoas devido a inundações devastadoras causadas pelas monções e deslizamentos de terras.