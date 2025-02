Pelo menos 41 pessoas estão desaparecidas após avalancha no norte da Índia

Pelo menos 41 pessoas foram dadas como desaparecidas hoje após uma avalancha ter atingido os estaleiros de uma construção numa zona montanhosa no norte da Índia, disseram hoje as autoridades, acrescentando que 16 pessoas já foram resgatadas.

"Um total de 57 trabalhadores do departamento de estradas de fronteira da Índia ficou soterrado após ocorrer uma avalancha. Entretanto, 16 destes já foram resgatados", disse o ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, numa declaração aos meios de comunicação social.

O líder do governo regional disse que a polícia de fronteiras Indo-Tibetana (ITBP) está a ajudar nos esforços de resgate na área da aldeia de Mana, no distrito de Chamoli, na província de Uttarkhand.

A área montanhosa no oeste dos Himalaias, a 20 quilómetros da fronteira com a China, foi atingida por precipitações nas últimas horas e continua em alerta laranja, de acordo com o mais recente relatório do departamento meteorológico indiano (IMD, na sigla em inglês).

Segundo o engenheiro chefe do departamento de estradas de fronteira da Índia, C.R. Meena, pelo menos três ambulâncias foram enviadas para a área, mas a equipa de resgate está a ter dificuldades em chegar ao local onde ocorreu o incidente.

As tempestades de neve e as avalanchas são os dois maiores perigos nos Himalaias indianos, localizados no norte do país.

As avalanchas costumam afetar os visitantes que vêm à região para admirar as suas paisagens e caminhar pelas suas montanhas.

Pelo menos nove caminhantes morreram nos Himalaias indianos em 06 de junho do ano passado, depois de terem ficado presos durante quase 48 horas numa tempestade de neve.

Os acidentes durante a construção de infraestruturas são comuns na Índia, onde as condições nem sempre são as mais seguras ou cumprem as normas de segurança.