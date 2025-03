Cerca de 40 corpos exumados de vala comum no norte da Faixa de Gaza

Cerca de 40 corpos foram exumados de uma vala comum no norte da Faixa de Gaza por equipas de resgate e ambulâncias palestinianas, informou hoje a agência de notícias palestiniana Wafa.

Os corpos tinham sido enterrados numa vala comum na cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, um dos pontos mais bombardeados pelo exército durante a ofensiva israelita, em meados de outubro de 2023.

A destruição de hospitais, edifícios residenciais e escolas no norte da Faixa de Gaza é extensa, de acordo com relatos dos meios de comunicação palestinianos, uma vez que Israel continua a impedir a entrada de meios de comunicação estrangeiros no enclave.

Com o cessar-fogo em vigor na Faixa, as equipas de salvamento intensificaram os seus esforços para resgatar e recuperar os milhares de corpos ainda presos nos escombros ou, neste caso, enterrados em valas comuns.

Nas últimas 24 horas, mais sete corpos foram recuperados das ruínas, informou o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo Hamas na sua contagem diária.

Para além disso, mais de uma dúzia de feridos foram transferidos para os poucos hospitais ainda em funcionamento na Faixa de Gaza, e uma pessoa morreu depois de sucumbir aos ferimentos, segundo a mesma fonte.