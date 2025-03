Temperatura mínima atingiu valores recorde neste Inverno

As temperaturas mínimas mais baixas deste Inverno na Madeira foram registadas na madrugada deste sábado. O Pico do Areeiro registou o valor extremo da temperatura mínima do ar à superfície (-2,0 ºC, às 04:00). Também o Funchal/Observatório registou a temperatura mínima recorde deste Inverno, com o termómetro a descer aos 12,7 ºC (registado às 04:50).

Além do ‘gelo’ sentido na estação ‘mais alta’ da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira, também a estação meteorológica no Chão do Areeiro, a 1590 m de altitude, registou valores negativos da temperatura do ar (-0,1 ºC). Outras seis estações meteorológicas – a partir da cota dos 500 m de altitude - registaram valores mínimos da temperatura de um dígito, nomeadamente: Pico Alto (3,7 ºC), Prazeres (7,2 ºC), Monte (7,7 ºC), Santana (8,4 ºC), Quinta Grande (9,2 ºC) e Ponta de São Jorge (9,7 ºC). A estação meteorológica no Santo da Serra encontra-se temporariamente inactiva.

No Porto Santo a temperatura arrefeceu até aos 11,6 ºC.

Na ilha da Madeira a temperatura mínima mais alta foi registada no Funchal/Lido (13,6 ºC).