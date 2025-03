Protecção Civil alerta para possíveis inundações e acidentes nos próximos dias devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou hoje a população para a possibilidade de inundações e acidentes devido à previsão para os próximos dias de um agravamento do estado do tempo em Portugal continental.

Em comunicado, a ANEPC precisa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, por vezes forte, granizo e trovoadas, vento, "com rajadas até 85 quilómetros/hora no litoral e até 100 km/h nas terras altas", agitação marítima forte na costa acidental, com ondas até cinco metros, e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela na sexta-feira, que pode estender-se a zonas mais baixas a partir de sábado.

O mau tempo pode causar inundações em zonas urbanas, cheias, também devido ao transbordo de rios e ribeiras e derrocadas, assim como acidentes rodoviários, em resultado do piso escorregadio, de lençóis de água, da acumulação de gelo e/ou neve ou da existência de objetos arrastados para as vias de circulação, e "desconforto térmico na população devido ao aumento da intensidade do vento", adverte.

A ANEPC recorda que é possível minimizar aqueles efeitos, recomendando que sejam desobstruídos os sistemas de escoamento da água, que se fixem bem as estruturas soltas e se tenha especial cuidado na circulação, especialmente junto à orla costeira e zonas ribeirinhas, bem como nas zonas afetadas pela neve.

A Proteção Civil pede ainda à população que esteja atenta às informações da meteorologia e às indicações da ANEPC e das forças policiais.