SANAS e bombeiros resgatam turista no Cais do Sardinha

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi empenhada na tarde deste domingo para realizar o resgate de uma mulher, de nacionalidade letã, de 59 anos, no Cais do Sardinha, que sofreu uma queda.

Os Bombeiros Municipais de Machico, alertados pelas 15 horas, mobilizaram quatro elementos que se deslocaram até à Quinta do Lorde, onde embarcaram juntamente com o SANAS até ao local.

O SANAS, através de uma publicação nas redes sociais, dá conta que a mulher apresentava uma suspeita de fractura no membro inferior esquerdo, tendo sido assistida no local pela equipa dos bombeiros. Foi depois transbordada na marina do Dreams Madeira Resort de onde seguiu em ambulância para o centro de saúde local.

"O SANAS103 regressou à ESV de Santa Cruz onde retomou o seu estado de prontidão", remata.