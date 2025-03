PS quer oportunidade para liderar solução governativa e resolver problemas da Região

O PS reforçou, hoje, o compromisso de que está preparado para liderar uma solução governativa e assim resolver os problemas que assolam a Região. Essa foi a principal mensagem deixada no arranque da campanha eleitoral socialista, para as eleições de 23 de Março.

Paulo Cafôfo considera que "de hoje a 15 dias, teremos um encontro com a História e com a mudança política da nossa Região", uma vez que "depois de 50 anos, temos de pôr um ponto final numa governação do PSD que não tem resolvido os principais problemas da Madeira”.

O cabeça-de-lista socialista indica que a decisão é dos madeirenses e porto-santenses, que têm de fazer uma escolha: "ou querem continuar na instabilidade e no caos – e essa instabilidade e o caos serão com o PSD e com Miguel Albuquerque –, ou querem que a Madeira tenha outro presidente, e a escolha será entre mim e o ainda actual presidente".

“Já se testou soluções governativas à direita lideradas pelo PSD e é a hora de os madeirenses darem uma oportunidade ao PS para liderar outra solução governativa”, realçou o presidente dos socialistas, mostrando-se convicto de que 2025 será o ano da mudança na Região.

Para Paulo Cafôfo, o foco de instabilidade continua a ser Miguel Albuquerque, que "só está a pensar e si", numa tentativa de continuar com a imunidade e não esclarecer na Justiça as acusações de corrupção de que é alvo. “Os madeirenses já se aperceberam de que, com esta solução à direita com Miguel Albuquerque, vamos continuar no caos e com instabilidade”, adiantou, sublinhando que “o PS é o oposto disto” e há muitos anos vem lutando por uma mudança política na Região.

O candidato afiança que os socialistas têm "as soluções concretas para os problemas que os madeirenses enfrentam". O partido diz ser preciso uma região "onde o crescimento económico seja acompanhado da subida de salários, onde as pessoas não tenham de optar por ficar doentes, porque não têm acesso à saúde, e onde as pessoas possam comprar ou arrendar casa". “Nós temos muitas casas, mas de luxo, mas a habitação não pode ser um luxo para os madeirenses, é um direito”, reforçou.

"É dando força ao PS, votando no PS, que podemos ter a estabilidade. O ponto final na instabilidade será com uma solução governativa liderada pelo PS", disse, acrescentando que os partidos que querem a mudança "devem juntar-se ao PS".