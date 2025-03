"A digitalização é a grande oportunidade das nossas regiões", considera o presidente do Governo Regional.

Disse-o na sessão de encerramento do Programa Operacional Madeira 14-20, depois de salientar que "a afirmação das ultraperiféricas só podem ser feitas, neste momento, na Europa", ao destacar a condição "geopolítica" de vários arquipélagos europeus, não apenas na Europa, caso da Madeira, mas também no continente americano, caso da América Latina e América do Sul, mas também no Índico.

Miguel Albuquerque reforça a importância da dispersão ultraperiférica europeia ao concluir que "a Europa se quiser ser uma grande potência, tem nas regiões ultraperiféricas uma mais-valia essencial" para a "afirmação positiva" da Europa.

De resto, além de passar em revista o crescimento económico da Região registado nos últimos anos, Albuquerque disse não ter dúvidas que "as coisas vão mudar" e a Europa irá enfrentar "desafios muito grandes".