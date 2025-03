Eurodeputados do PS escolhem Açores para jornadas sobre regiões ultraperiféricas

As primeiras jornadas parlamentares da atual delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu vão decorrer entre quinta-feira e sábado em São Miguel, Açores, com o tema "Ultraperiferia, Coesão e Desenvolvimento no quadro da União Europeia", foi hoje divulgado.

Segundo a organização, as jornadas socialistas têm como objetivo "destacar o papel das políticas europeias no processo de desenvolvimento da Região (passado e futuro), particularmente enquanto Região Ultraperiférica da União Europeia" e "evidenciar o papel que o Parlamento Europeu desempenha nesse contexto e as conquistas" do grupo político nestas áreas.

A iniciativa que vai decorrer na ilha açoriana de São Miguel visa também ouvir os agentes políticos, económicos e sociais regionais e locais.

De acordo com o programa das jornadas dos eurodeputados do PS a que a agência Lusa teve hoje acesso, no primeiro dia, quinta-feira, realiza-se uma reunião da delegação, o mesmo acontecendo no último dia dos trabalhos, no sábado.

A sexta-feira começa com um encontro com o presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), o social-democrata José Manuel Bolieiro, pelas 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa).

Para as 10:00 locais está agendada uma reunião com a presidente e membros do Conselho Económico e Social dos Açores, onde serão abordadas as perspetivas de desenvolvimento da Região e a importância dos fundos comunitários, seguindo-se, pelas 12:00 locais, um encontro com o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, para discutir assuntos como as prioridades do setor no âmbito da revisão da PAC para o período 2028-2034.

Das 13:00 às 15:00 locais decorrerá um almoço - debate sobre "Desafios e oportunidades da agricultura açoriana no âmbito da Política Agrícola Comum", com a participação de representantes do setor agrícola da ilha de São Miguel.

Durante a tarde, os eurodeputados socialistas visitam uma fábrica de laticínios e a Central Geotérmica do Pico Vermelho, no concelho da Ribeira Grande, e deslocam-se um projeto de ecoturismo em Ponta Delgada.

O encerramento das jornadas está marcado para as 20:00 locais de sexta-feira, para uma unidade hoteleira da Lagoa, com a participação do líder regional do PS/Açores, Francisco César.

O PS/Açores referiu em comunicado que as jornadas parlamentares da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu estiveram previstas para os dias 16 a 18 de janeiro, mas foram adiadas, "por motivos de força maior".

A delegação socialista portuguesa, composta por Marta Temido, Francisco Assis, Ana Catarina Mendes, Bruno Gonçalves, André Franqueira Rodrigues, Carla Tavares, Isilda Gomes e Sérgio Gonçalves, está representada em 15 das 20 comissões do Parlamento Europeu e em quatro subcomissões, lembra o partido.

O PS recorda ainda que "venceu as eleições europeias de 09 de junho de 2024 com 32% dos votos" e "é o único partido nacional com representação das duas Regiões Autónomas no Parlamento Europeu".