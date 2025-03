CDS quer que Região e Câmaras Municipais cedam terrenos públicos para a construção de habitação

O CDS entende que tanto a Região como as Câmaras Municipais devem disponibilizar terrenos públicos para a construção de habitação. A medida consta do Plano de Emergência do CDS, para minimizar a situação muitas famílias sem casa.

"A cedência de terrenos às cooperativas permitirá que estas possam construir, a custos controlados e a preços razoáveis, quer para a classe média, quer para os jovens com acesso ao crédito. O mesmo deve acontecer com as famílias que, tendo alguma capacidade económica, podem construir a sua casa em terrenos disponibilizados pelos Municípios e pelo Governo Regional", explica em nota à imprensa.

A candidatura encabeçada por José Manuel Rodrigues entende que a descida do IVA, nos materiais e neste tipo de construção, é outra das medidas que deve ser considerada, como forma de reduzir custos e incentivar mais famílias à autoconstrução.