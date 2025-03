IL critica "inacção governativa e falta de visão para Machico" pelo Governo Regional

A Iniciativa Liberal lançou duras críticas ao Governo Regional, hoje, por considerar que há uma "inércia governativa" relativamente ao concelho de Machico e apontou como exemplo o estado de abandono do Forte de São João Baptista.

"“Este é um impasse que se arrasta há anos. O tempo passa, as promessas repetem-se na época eleitoral, mas as soluções continuam adiadas", disse Gonçalo Maia Camelo, relativamente a este edifício, que em tempos esteve destinado a ser uma unidade hoteleira, mas a concessão fracassou. "Hoje, com anos de degradação e indefinição, faz ainda mais sentido avançar com um projeto que respeite a história de Machico e valorize o nosso património.”, defende o cabeça-de-lista às Regionais de 23 de Março.

O candidato indica que este não se trata de um caso isolado e que existem inúmeros projectos por concretizar nesse concelho: "a população continua à espera da construção do acesso à via rápida junto ao Parque Desportivo e da ligação da Estrada Regional 207 ao Caminho do Lugarinho, em Água de Pena, da ciclovia na Estrada da Ponta de São Lourenço, da ligação da Rua da Igreja Velha à Rua da Palmeira, assim como da reativação do Complexo Náutico da Ribeira de Natal, no Caniçal".

Além disso, Gonçalo Maia Camelo aponta que continuam por fazer a Rua Marginal junto à Ribeira e a ligação da Rua do Piquinho à Rua da Torre, ambas em Machico, mas também a continuação da promenade até à Praia da Maiata, no Porto da Cruz.

"A ligação do Nó Norte ao Parque Empresarial de Machico permanece esquecida, e nem mesmo a tão necessária conclusão da Estrada João Paulo II, no troço entre a Rua da Palmeira e o Caminho do Larano, foi concretizada, através de um contrato-programa a celebrar com o Governo Regional", indica.

O abandono do Forte de São João Baptista e destes projetos estruturantes revela um padrão preocupante de inação governativa e falta de visão para Machico. O Governo Regional tem a responsabilidade de resolver esta situação, seja através da reversão da concessão e recuperação direta do forte, seja negociando uma solução com garantias para a preservação do património. O que não podemos aceitar é a continuação deste impasse, que prejudica Machico e desrespeita a sua história. Gonçalo Maia Camelo

A Iniciativa Liberal considera que "Machico merece mais do que promessas vazias em campanha eleitoral". Por isso, exige acção concreta e uma solução definitiva para o Forte de São João Baptista e "para os investimentos estruturais que há muito deviam estar concluídos".