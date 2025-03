Falta de policiamento quase motivou jogo 'à porta fechada' em Santo António

O jogo do escalão de iniciados, entre o Andorinha e a AD Machico, disputado em Santo António, no Campo do Andorinha, esteve para se realizar à porta fechada, alegadamente devido à falta de policiamento. Segundo relatos que chegaram ao DIÁRIO, a ordem terá sido dada pelo presidente do clube da casa.

Após vários pedidos por parte dos pais dos atletas, a direcção aceitou que o recinto fosse aberto, havendo comprometimento por parte dos adeptos sobre um comportamento ordeiro nas bancadas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, são poucos os clubes que asseguram jogos dos escalões de formação com presença de polícias no recinto desportivo.