Santa Clara - Moreirense realizado à porta fechada devido a falhas na videovigilância

O jogo entre Santa Clara e Moreirense, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser realizado à porta fechada devido a um castigo aplicado pelo mau funcionamento do sistema de videovigilância, anunciou hoje o clube açoriano.

Em comunicado, a SAD açoriana avança que o próximo encontro do Santa Clara em casa "não vai poder contar com a presença de público" devido a um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Neste encontro, relativo à 25.ª jornada da I Liga, cumpre-se assim o castigo aplicado pelo CD da FPF, em função de um mau funcionamento do sistema de CCTV [Circuito fechado de televisão] do estádio", lê-se na nota de imprensa.

O Santa Clara exige justificações ao serviço de desporto da ilha de São Miguel, departamento que está sob alçada do Governo do Açores e que tem a responsabilidade de gerir o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

"Da mesma forma que esta SAD se vê agora prejudicada -- e, por conseguinte, prejudica os seus sócios e adeptos privando-os de ver jogar a equipa ao vivo -, aguardamos com expectativa o que seria correto: uma justificação clara do diretor do serviço de desporto de Ilha de São Miguel com o porquê deste mau funcionamento", avisa.

O emblema açoriano adianta que os sócios detentores do lugar cativo vão ter direito a um bilhete extra na partida frente ao Nacional, a contar para a 27.ª jornada.

O Santa Clara disputa os jogos no Estádio de São Miguel, uma infraestrutura pública que pertence ao Governo dos Açores.