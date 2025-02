PSD Santa Cruz critica falta de transparência do JPP

Na sequência da manchete desta sexta-feira do DIÁRIO, o PSD Santa Cruz vem, por este meio, lamentar que, "mais uma vez", o JPP não aplique, em causa própria, "os princípios da transparência que tanto apregoa", criticando o facto de, também nesta matéria, não terem sido prestados quaisquer esclarecimentos, ainda que solicitados pelos social-democratas ao Executivo.

Aliás, sublinha o PSD Santa Cruz, "as entidades públicas têm a obrigação de ser claras e transparentes e de apresentar, sempre, a fundamentação legal para todos os seus actos" e, neste caso, aquilo que aconteceu é que o Executivo do JPP "fugiu a explicações", evidenciando o quanto lida mal com a sindicância e com o controlo da legalidade mas, também, "o seu desconforto por saber que não respeitou a lei".

O PSD Santa Cruz reitera que esta situação é ilegal e afirma não aceitar que o JPP se refugie na sua demagogia habitual para confundir a população, registando, ainda, a postura de Élia Ascensão, "que tudo faz para obter protagonismo individual e que tenta, diariamente, impor-se ao seu próprio partido, algo que ressalta na forma como afasta agora o segundo membro da lista, para ocupar o seu lugar".

"Limitamo-nos a suscitar uma questão de legalidade e acreditamos que as instâncias superiores irão obrigar rapidamente o JPP a cumprir a lei, até porque esta é uma situação preocupante e infelizmente recorrente, que tem consequências, nomeadamente quanto a todos os atos praticados na sequência do preenchimento ilegal da vaga do Presidente poderem ser considerados nulos", conclui o PSD Santa Cruz.