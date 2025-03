Doente transportado do Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa "transportou, durante a madrugada de hoje, um doente a necessitar de cuidados médicos urgentes" entre o Porto Santo e a Madeira.

A operação, que terá contado com o apoio dos Bombeiros Voluntários da ilha, foi realizado através do avião C295M da Esquadra 502 - "Elefantes", que tem como lema "Sobre as Asas Ínclitas da Fama", que dedicaram todo o empenho em mais esta missão.