Protecção Civil da Ribeira Brava avalia talude no Espigão após derrocada

Elementos da Protecção Civil da Ribeira Brava estiveram na manhã desta quarta-feira no local da derrocada ocorrida no sítio do Espigão, na zona alta do concelho, para avaliar a estabilidade do talude.

A estrada de acesso ao local, que esteve obstruída devido à queda de pedras e terras, foi reaberta após a sua remoção. No entanto, as autoridades continuam a monitorizar a situação para garantir a segurança dos residentes e utilizadores da via.

A avaliação da Protecção Civil tem como objectivo verificar se há riscos de novas derrocadas e definir possíveis medidas preventivas para evitar novos incidentes.

No local esteve o actual presidente do município, Jorge Santos ainda o vereador Paulo Andrade.

A autarquia prepara um comunicado onde constarão as principais conclusões.