Exército israelita bombardeia posto do Hezbollah no sul do Líbano

Israel adiantou ontem que bombardeou um acampamento do grupo xiita Hezbollah no sul do Líbano, que alegadamente continha armas, enquanto os meios de comunicação libaneses reportaram cerca de vinte bombardeamentos em diferentes áreas.

"As armas e os lança-foguetes nas instalações militares representavam uma ameaça para o Estado de Israel e constituíam uma violação flagrante dos acordos entre Israel e o Líbano", destacou, em comunicado, o Exército israelita.

As forças israelitas indicaram que vão continuar a operar para impedir que o Hezbollah se rearme e ameace Israel.

A Agência Nacional de Notícias Libanesa (ANN) disse que as aeronaves israelitas lançaram ataques em diversas áreas, incluindo a colina Zaghraben na zona de Jabal Al Rayhan - Jezzine, bem como nas cidades de Yeter e Ziqin.

Segundo a agência, outras áreas atacadas incluem a cidade de Babliya e a zona de Marais, entre as cidades de Ansar e Al Zarariyeh.

O movimento xiita libanês Hezbollah começou a disparar foguetes através da fronteira com Israel em 08 de outubro de 2023, um dia depois do ataque liderado pelo grupo islamita palestiniano Hamas no sul de Israel que desencadeou a guerra em Gaza. Israel respondeu com bombardeamentos e ataques aéreos no Líbano e as duas partes entraram num conflito crescente que se transformou numa guerra total no final de setembro.

Mais de 4.000 pessoas foram mortas no Líbano e mais de um milhão foram deslocadas no auge do conflito, das quais mais de 100.000 não puderam regressar a casa. Do lado israelita, dezenas de pessoas foram mortas e cerca de 60.000 continuam deslocadas.

O acordo de cessar-fogo que interrompeu em novembro o conflito entre Israel e o Hezbollah estipula que as forças israelitas devem retirar-se do sul do território libanês, enquanto o movimento xiita deve manter-se afastado da fronteira entre os dois países e desmantelar as suas infraestruturas militares. No entanto, após o prazo estabelecido pelo acordo, Israel manteve-se em cinco posições que considera estratégicas no sul do Líbano.