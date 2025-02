Exército israelita eleva nível de alerta na Faixa de Gaza

O exército de Israel decidiu hoje elevar o nível de alerta na Faixa de Gaza após declarações do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de que o país estava pronto para retomar os combates "a qualquer momento".

"Após uma avaliação da situação, foi decidido elevar o nível de alerta operacional na área circundante da Faixa de Gaza", indica um comunicado militar.

Uma trégua entre o movimento islamita palestiniano Hamas e Israel vigora desde 19 de janeiro em Gaza, após mais de 15 meses de guerra.

Hoje, o líder do Hamas, Mahmud Mardaui, advertiu que o movimento não participará em nenhuma negociação com Israel pela via dos mediadores até que as autoridades israelitas cumpram com a sétima ronda de libertação de prisioneiros, que incluía 602 no sábado.

Mardaui instou os mediadores que participam nas negociações a pressionarem Israel a cumprir com os termos do acordo de trégua.

O Hamas condenou a decisão de Israel de suspender a libertação de prisioneiros com o argumento das circunstâncias humilhantes com que a milícia palestiniana entrega os reféns à Cruz Vermelha.