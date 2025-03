Nova Direita na defesa dos jornalistas

A Nova Direita esteve hoje no Sindicato dos Jornalistas a dialogar com a direcção deste sindicato sobre o futuro dos jornalistas na Região Autónoma da Madeira. Paulo Azevedo, candidato pela Nova Direita às eleições regionais do dia 23, fez um balanço do encontro.

“Chegamos à conclusão que esta classe precisa urgentemente de uma alteração no seu futuro, não podemos deixar que estes profissionais que tanto defendem a democracia esteja tão abandonados”

Paulo Azevedo assumiu que com a sua eleição para Assembleia Legislativa Regional, irá defender “este sector com o respeito que está classe merece. Não posso permitir ver jornalistas a receber o ordenado mínimo a recibos verdes e as horas extraordinárias a não ser pagas.

Estes homens e mulheres também merecem ter condições de trabalho dignas”.