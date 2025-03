Número de crianças a treinar defesa pessoal aumenta na Região

O DIÁRIO-Desporto foi conhecer em que consiste o Krav Maga, um sistema de defesa pessoal originário de Israel, que acabou adoptado em primeiro lugar pelas grandes forças policiais e exército, passando a ser treinado posteriormente pela população em geral.

Bruno Freitas, mestre da Federação Portuguesa de Krav Maga, foi o primeiro, de cinco, a chegar a cinturão negro na Região.



Quando questionado sobre se o aumento da criminalidade tinha originado maior procura pela prática da defesa pessoal, o instrutor que dá aulas de Krav Maga há cerca de 15 anos, respondeu afirmativamente, explicando que o crescimento aconteceu nos escalões mais jovens, que conta, apenas na escola do Funchal, com 32 crianças.

“Na parte dos adultos não. Vêm sempre experimentar, uns ficam outros não se identificam. Agora na parte dos mais novos tivemos muita procura. Continuamos com as inscrições abertas e estamos sempre a receber novas crianças, o que nos levou a aumentar para três o número de instrutores direccionados para os ‘kids’ e para os ‘teens’”, referiu, adiantando que é notória a preocupação dos pais que decidem adoptar uma postura preventiva.

Para Bruno Freitas, o cuidado dos progenitores em salvaguardar o bem-estar das crianças, surge em seguimento “das notícias que vemos todos os dias, porque a Madeira já não é o paraíso que era”.

O Krav Maga Madeira, conta actualmente com três escolas, localizadas no Funchal, Caniço e Machico, destinadas a qualquer faixa etária, mas apenas a primeira recebe os praticantes mais novos.

Temos o Krav Maga ‘Kids’, para crianças dos seis aos nove anos e os ‘teens’ dos 10 aos 13, nos escalões mais jovens. São programas diferentes, ambos criados pela Federação Portuguesa de Krav Maga. As idades superiores a 13 transitam para a parte dos adultos, que é uma turma que pratica outro programa, mais exigente. Temos diversas idades neste último patamar, com os mais velhos a ultrapassar os 60 anos.



De acordo com o formador credenciado pela Federação Portuguesa de Krav Maga, as abordagens são adequadas para as diferentes idades.

Falamos muito com as crianças, é diferente do trabalho que é feito com os adultos, porque é mais explicativo. Abordamos o bullying, onde explicamos a importância de não entrar em ação num primeiro momento, mas sim informar imediatamente um adulto sobre o que se passou ou ainda se está a passar e, contar também aos pais. Fazem muitos jogos de agilidade, flexibilidade e, sem se aperceberem já estão a trabalhar aspectos que vão ser necessários quando subirem de nível. A brincar estão a desenvolver mecanismos para irem escalando nos níveis.

Apesar de actualmente ter cerca de 20 mulheres a praticar Krav Maga, na escola do Funchal, Bruno Freitas sente sempre alguma resistência da parte deste género, adiantando que “optam na sua esmagadora maioria pelo ginásio ou outra possibilidade de fazer exercício físico”, mas garante que traria muitos benefícios.

De acordo com o mesmo, a sua preparação, contrariamente a outras escolas, é feita diante de homens, “não como forma de menosprezar a força feminina, mas, à partida, se conseguir fazer frente a um homem, consegue diante de uma mulher”.

Fique a saber que tipos de ataques são treinados, que dica deixa o mestre de Krav Maga e que mitos são muitas vezes associados ao sistema de defesa pessoal