Nacional tenta feito inédito com o Benfica

O Nacional defronta esta tarde, 18 horas, o Benfica no Estádio da Luz, encontro referente à 25.ª jornada da I Liga. A equipa alvinegra vai procurar um feito inédito que é vencer o Benfica em pleno Estádio da Luz.

OUTRO EVENTOS REGIONAIS PARA HOJE

Ação de formação ‘Identificação do Risco, Análise da Vulnerabilidade e Autorregulação Emocional em Situações de Emergência’, destinada a professores do concelho do Funchal

11 horas- CIGMA-Centro Integrado Gestão Municipal Autónoma - Santa Rita

Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode - ‘Ciclo de Recitais

11h30- ‘Estúdio de Música Antiga’ - Assembleia Legislativa da Madeira

O Sindicato dos trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões

Autónomas, comemora os 50 anos da sua existência

12 horas- Almoço convívio- Associação Refúgio da Freira

Rampa da Ponta do Sol

12h20- Estrada do Livramento

Associação Orquestra Clássica da Madeira apresenta: "Os Livros de Luzia"

15 horas- Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro

Concerto de Bandolim e Acordeão "Mandoisland" protagonizado p/ Norberto Gonçalves da Cruz e Slobodan Sarcevic

15h30- Igreja Nossa Senhora da Piedade - Porto Santo

"XXXVIII Festival de Música da Madeira"

Concerto inaugural do "XXXVIII Festival de Música da Madeira" com a presença do maestro e solista Shlomo Mintz

18horas- Auditório do Centro de Congressos da Madeira

9.ª Edição do Food & Wine, um evento gastronómico inspirado com o tema ‘1425 – A Viagem do Ouro Branco’.

19 horas- Hotel Saccharum - Sala Melaço

Enterro do Osso é assinalado com Roda de Samba Feminina numa celebração especial do Dia da Mulher

19 horas- Praça Central do Forum Madeira

Casa do Povo de Santa Cruz - XIII Encontro Regional de Teatro

19h30- Salão Paroquial de Santa Cruz

Baile de Carnaval "Enterro do Osso" - Porto da Cruz

21 horas- Promenade - Junto às Piscinas

Principais acontecimentos registados no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher e Dia Mundial do Rim:

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo, rumo ao Brasil.

1765 - O Parlamento britânico emite a Lei do Selo, destinada a tributar as colónias americanas.

1869 - Morre, em Paris, o compositor francês Louis-Hector Berlioz, autor de "Sinfonia Fantástica". Tinha 66 anos.

1914 - Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1920 - O Governo de António Maria Baptista é empossado. O gabinete é constituído por membros do partido democrático, havendo um ministro independente, o liberal Júdice Biker.

1927 - É criada a Direção-Geral de Segurança Pública.

1950 - A URSS anuncia a posse da bomba atómica.

1963 - Revolta popular síria leva ao poder o Partido Árabe Socialista, fundado em 1947 por Michel Aflaq.

1965 - Guerra do Vietname. Os EUA desembarcam 3500 fuzileiros no Vietname do Sul.

1974 - O diário francês Le Monde publica, com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirma: "a guerra (colonial) perde-se na Metrópole".

1975 - I Congresso da UDP, no Montijo.

1976 - Portugal e Angola estabelecem relações diplomáticas.

1980 - O Vietname propõe à China o reatamento das conversações de paz.

1986 - O Presidente da África do Sul, Pieter Botha, levanta o estado de emergência implantado em Julho de 1985, em 36 distritos do país.

1988 -- Morre, aos 60 anos, o cirurgião Francisco Gentil Martins, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro e director do Instituto Português de Oncologia.

1990 - A Assembleia da República aprova o diploma que prevê a constituição da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1991 - Guerra do Golfo. Representantes das forças aliadas e do Iraque assinam o memorando de cessar-fogo.

1999 -- Morre, com 76 anos, o cineasta António Campos, figura-chave no cinema documental, realizador de "Jaime".

2003 - Morre o jornalista português Fernando Balsinha, aos 55 anos.

2004 - Contrato Social. O Governo português propõe negociações salariais de dois em dois anos, de acordo com a inflação média da zona euro e o crescimento dos salários reais indexado aos ganhos de produtividade.

2006 -- É apresentado o Cartão do Cidadão.

- A tenente Gisela Antunes é a primeira mulher a assumir o comando de um navio da Marinha portuguesa.

2007 - A nova lei do aborto é aprovada, na Assembleia da República, pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

2008 - Cerca de 100 mil professores, segundo os sindicatos, participam na "Marcha da Indignação" e exigem a demissão da ministra da Educação, a renegociação do Estatuto da Carreira Docente e a suspensão do processo de avaliação de desempenho.

2009 -- Morre, aos 82 anos, Adriano Afonso, juiz-desembargador, ex-presidente das assembleias gerais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e do Benfica.

2013 - A Coreia do Norte anuncia que anulou os pactos de não-agressão com a Coreia do Sul e cortou o telefone de emergência com Seul, horas depois de o Conselho de Segurança ter aprovado sanções mais duras contra Pyongyang.

- Morre, aos 82 anos, João Rocha, antigo presidente do Sporting.

2014 - Desaparece o Boeing 777-200 da Malasya Airlines, que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

2015 -- Morre, aos 59 anos, Sam Simon, um dos criadores da série norte-americana "Os Simpsons" e que também escreveu episódios para "Taxi" e "Cheers".

- Morre, com 92 anos, Bárbara Virgínia, nome artístico de Maria de Lourdes Dias Costa. Foi atriz e locutora de rádio e a primeira realizadora portuguesa de cinema e primeira mulher a apresentar um filme no Festival de Cannes, em 1946.