António Silva mantém titularidade no Benfica frente ao Nacional

O defesa do Benfica António Silva vai manter a titularidade frente ao Nacional, adiantou hoje o treinador, Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão da partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Posso adiantar já que, dentro do melhor 'onze', o António Silva será um dos melhores para amanhã [sábado]", antecipou o técnico, no Seixal, logo a abrir a antevisão do encontro.

O jovem internacional português, de 21 anos, ficou ligado, com um passe errado, ao golo que permitiu ao FC Barcelona vencer os 'encarnados' (1-0), na quarta-feira, no Estádio da Luz, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Lage, no entanto, saiu em defesa do seu jogador considerando que "dentro do jogo, toda a gente falha", e lembrando que os erros dos jogadores que alinham em posições mais recuadas têm mais destaque.

"Falhámos passes, receções, dribles, remates à baliza. Penalizamos mais quem? Quem está na linha defensiva, quem está na baliza, porque aí os erros são mais visíveis e penalizam mais. É darmos tranquilidade [a António Silva]", afirmou.

A pergunta que tinha sido feita ao técnico, quando aproveitou para sair em defesa do seu jogador, até tinha a ver com a gestão da equipa entre dois jogos com os catalães, para a 'Champions'.

O treinador explicou que não gosta de "falar em gestão", mas sim de "olhar para os jogadores e perceber quem está disponível", uma vez que "existem imensos fatores" que interferem na escolha da melhor equipa.

Não acredita, no entanto, que os seus jogadores percam o foco no encontro com o Nacional por estarem a meio de uma eliminatória europeia.

"Nós já tivemos, também, [uma sequência de] Mónaco, Santa Clara, Mónaco, Boavista e a equipa não perdeu o foco. Por isso, acredito e sinto que a equipa vai estar focada naquilo que é o mais importante, que é o jogo do Nacional", indicou.

Para a receção aos madeirenses, o Benfica ainda não poderá contar com Di María, que "não está disponível", confirmou o técnico, enquanto Florentino e Tomás Araújo "estão em dúvida".

O Benfica recebe o Nacional no sábado, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em segundo lugar no campeonato, a três pontos do líder, o Sporting, mas tem menos um jogo disputado.

O Nacional, orientado por Tiago Margarido, ocupa o 12.º lugar, com 26 pontos, mas tem vindo a recuperar na tabela desde que perdeu em casa, com o Benfica (2-0), na primeira volta do campeonato.

"É de realçar o facto de [o Nacional] ter dobrado o número de pontos que tinha na altura, com dinâmicas diferentes, por isso, enaltecer cada vez mais o trabalho do seu treinador", elogiou Bruno Lage.