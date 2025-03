André Narciso no Benfica-Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal, para o jogo Benfica-Nacional, encontro da 25.ª jornada da I Liga que está marcado para sábado, 18 horas, no Estádio da Luz.

Esta é apenas a segunda vez que André Narciso arbitra um jogo do Nacional na presente temporada. Na primeira jornada dirigiu o AFS- Nacional (1-1).

Para o Marítimo- Académico de Viseu, jogo da 25.ª jornada da II Liga que está marcado para domingo, 14 horas, no Estádio do Marítimo, foi nomeado David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.