Tiago Margarido pede "entrada forte" do Nacional diante do Benfica

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considerou hoje essencial uma "entrada forte" dos seus jogadores na visita ao Benfica, rejeitando qualquer cenário de "pressão extra", em antevisão ao duelo de sábado da I Liga portuguesa de futebol.

"É um desafio muito grande, do outro lado temos uma equipa fortíssima, de 'Champions'. Mas vamos com ambição, tentaremos fazer o nosso jogo e acreditamos que poderemos trazer alguma coisa [do Estádio] da Luz", revelou o técnico, na conferência de antevisão, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Após a derrota do Benfica frente ao Barcelona (1-0), em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Tiago Margarido adiantou que tem "uma ou outra situação detetada" para ferir as 'águias', que, ainda assim, mereciam outro resultado, segundo o 'timoneiro' dos insulares.

"Todos nós conhecemos as valias e a forma de jogar do Benfica. Penso que foi um jogo em que o Benfica teve oportunidades mais do que suficientes para vencer, nada que me surpreendesse. Portanto, a nossa opinião sobre o Benfica não mudou em nada", salientou.

O técnico, de 36 anos, lembrou que o Benfica "apenas depende de si próprio para ser campeão", desvalorizando possíveis mudanças no 'onze' apresentado pelo técnico Bruno Lage, em virtude do desgaste provocado pelo desafio europeu diante do conjunto catalão.

"Visto que a eliminatória ainda está em aberto, penso que haverá alguma gestão por parte da equipa técnica do Benfica. Mas isso não significa, de todo, que o Benfica se apresente mais fraco, pois tem bastantes soluções dentro do seu plantel", notou o técnico.

Tiago Margarido falou ainda de Ivanildo Fernandes, que foi contratado no mercado de 'inverno', mas ainda não se estreou oficialmente pelos 'alvinegros', devido a uma lesão que o tem impedido de trabalhar nas melhores condições.

"O Ivanildo [Fernandes] chegou, treinou duas semanas e teve um problema físico que o atrasou para chegar ao mesmo ritmo dos colegas, por isso é que ainda ainda não esteve em condições de ser convocado", explicou.

O defesa José Gomes continua em dúvida e "não está ainda totalmente fora do jogo", enquanto que o médio Miguel Baeza é baixa confirmada, ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

O Benfica, segundo classificado, com 53 pontos, menos três que o líder Sporting, recebe no sábado o Nacional, que é 12°, com 26, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

Os 'encarnados' têm menos um jogo disputado, uma vez que a visita ao Gil Vicente, da 24.ª jornada, foi adiada para 28 de março.