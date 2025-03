12 associações juvenis apoiadas pela autarquia do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal assinou, esta tarde, protocolos com 12 associações juvenis, num montante total de 62.585 euros.

Na ocasião, no salão nobre da autaquia, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou o trabalho desenvolvido pelo actual executivo, sublinhando o compromisso de garantir "a maior celeridade possível na assinatura dos protocolos, assegurando que as associações possuam os respetivos apoios desde cedo, permitindo-lhes concretizar o plano de actividades programado".

A autarca reforçou que o executivo apoia as diversas associações de interesse municipal e que, desde este ano, tem vindo a celebrar estes protocolos com maior rapidez, garantindo que as entidades beneficiárias concretizem as iniciativas propostas.

Cristina Pedra sublinhou ainda que os apoios concedidos a estas 12 associações, no valor de 62.585 euros e distribuídos ao longo do ano, não se limitam ao apoio financeiro, abrangendo também um "apoio permanente, logístico e de desenvolvimento de projectos em parceria com as associações, promovendo uma envolvência tanto ao nível da Divisão de Juventude como do Conselho Municipal de Juventude. Trata-se, assim, de um apoio que vai muito além do financiamento".

"Estes apoios desempenham um papel fundamental no reconhecimento do trabalho desenvolvido por estas associações e na capacitação dos nossos jovens enquanto cidadãos, fomentando a inovação social", concluiu a autarca.