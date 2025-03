Região compromete-se a apoiar Associação Ornitológica

Uma comitiva da Associação de Ornitológica da Madeira foi recebida, esta segunda-feira, na Quinta Vigia, no âmbito do desempenho de alguns associados no Campeonato Mundial de Ornitologia, que se realizou recentemente, em Santa Maria da Feira.

Os competidores regionais alcançaram várias medalhas e lugares de topo no pódio mundial da modalidade.

Na ocasião, Miguel Albuquerque reconheceu a importância destas participações e abriu a possibilidade para um apoio do Governo Regional de forma mais estruturada, ao invés dos apoios pontuais, como tem acontecido até ao momento. Esse apoio deverá ser facilitado pelo estatuto de utilidade pública que a Associação alcançou no início do ano passado.

Já João Fernandes destacou a participação da maior comitiva regional numa competição deste género, com 13 expositores, que arrecadaram 25 medalhas, nos diferentes segmentos/espécies. "É um feito que fica marcado na história desta associação, que tem vindo a alcançar sempre presenças nos pódios dos campeonatos internacionais e mundiais", frisou o presidente da Associação Ornitológica da Madeira.

Os criadores madeirenses levaram para Santa Maria da Feira cerca de uma centena de aves, desde canários, piriquitos ou outras aves exóticas. Confirme notou João Fernandes, a Madeira tem condições muito boas para o desenvolvimento desta modalidade, evidenciando que essas condições contribuem bastante para os resultados alcançados.

Pelo contrário, o presidente da Associação reconhece as dificuldades acrescidas para os criadores regionais no que respeita à participação neste tipo de provas, fora da Madeira, sobretudo devido ao transporte e aos custos que tal representa, com impacto significativo nas contas desta entidade.

"É, de facto, o nosso grande problema", frisou João Fernandes, notando os protocolos estabelecidos com algumas companhias aéreas, processo para o qual foi, agora, também 'convocado' o Governo Regional.