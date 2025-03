Dois navios no Porto do Funchal fazem movimentar 12 mil pessoas

O Porto do Funchal está a receber, hoje, os seus habituais navios das segundas-feiras, nomeadamente o Azura e o AIDAcosma, que estão a movimentar um total de 11.831 pessoas, das quais 9.185 são passageiros.

"O AIDAcosma e o Azura encontram-se posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a realizar cruzeiros de uma ou duas semanas pelas ilhas da Madeira e de Canárias", revela a APRAM.

"O navio AIDA está a fazer um cruzeiro de oito noites, que começou no passado dia 1, em Grã-Canaria, com escalas em mais três ilhas daquele arquipélago espanhol: Tenerife, Fuertventrura e Arrecife. Um itinerário que termina a 8 de Março no porto de origem. A bordo, seguem 6.220 passageiros e 1.447 tripulantes. O navio faz uma escala de 17 horas no Funchal, e sai por volta das 22h30", acrescenta.

Concluiu, dizendo que "o Azura está a realizar um cruzeiro de 14 dias com escalas na Madeira e em cinco ilhas das Canárias: Tenerife, Fuerteventura, La Palma, Grã-Canária e Arrecife". Fica 15 horas no Porto do Funchal e deixa a região às 21h30. Segue a sua viagem com 2.965 passageiros e 1.199 tripulantes.