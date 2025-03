50 anos da Madeira em queda livre

Hoje conto-vos a história de uma Região banhada pelo Atlântico, uma terra que sempre resistiu às tempestades dos tempos. A Madeira, com as suas montanhas imponentes e o seu mar infinito, é palco de uma história de luta e resiliência. Durante décadas, acreditou-se que a Autonomia, só por si, seria a chave para um futuro próspero. Os madeirenses sonharam com um amanhã melhor, onde a terra que nasceram, cresceram e amam lhes daria segurança, estabilidade e oportunidades. Mas, volvido quase meio século depois, esse sonho desfaz-se como areia entre os dedos. A Madeira já não é símbolo de esperança - tornou-se um grito abafado, uma sombra daquilo que poderia ter sido.

O Governo Regional está paralisado. Sem orçamento aprovado, com uma governação a conta-gotas, sem um rumo, nem soluções. Nos corredores do poder, a incerteza tomou conta de tudo. Os rostos são os mesmos, as promessas são as mesmas, mas o povo já não acredita mais. O PSD, partido que governa a Madeira há quase 50 anos, mantém-se agarrado ao poder contra tudo e contra todos, enquanto as suas figuras se veem envolvidos em escândalos e investigações judiciais. A gestão paroquial e o compadrio tornou-se norma da governação regional. E sabe, o pior de tudo? Enquanto os nossos governantes jogam ao xadrez político para se perpetuarem no poder, os madeirenses lutam para sobreviver.

A dona Maria, reformada há mais de uma década, vive com uma pensão de 345 €. Com 74 anos, ainda faz contas à vida sempre que entra no supermercado. Não, não estou a falar das contas entre escudos e euros. Carne e peixe? Apenas em dias de “festa”. Ligar o aquecedor? Um luxo que se paga caro no final do mês. Do outro lado da ilha, João, jovem recém-licenciado, chegou à Madeira há uns meses e está preparado para partir novamente. As oportunidades de emprego são escassas, as que existem são mal remuneradas e o aluguer de um pequeno apartamento com a namorada ultrapassa mais de metade do que poderia pagar. A próxima paragem é o Aeroporto.

As estatísticas são frias, mas a realidade é crua e dura: 28% dos madeirenses vive abaixo do limiar da pobreza. 20% dos nossos reformados enfrentam condições de pobreza extrema. Cerca de 30% dos jovens madeirenses já fizeram as malas e deixaram a Madeira. Mas as contas públicas, tão bem melhores? Um labirinto sem saída, como este impasse vivido na Madeira. A dívida pública regional situa-se nos 5 mil milhões de euros, sufocando qualquer possibilidade de crescimento sustentado. Os crescimentos económicos, ano após ano, que Miguel Albuquerque se valora são reais, mas a verdade permanece: a Madeira continua em falência técnica. O dinheiro não chega a quem mais precisa, os salários não acompanham o custo de vida e as oportunidades, as poucas que existem, continuam a ser um privilégio de poucos. Quem ganha com este governo do PSD? Certamente não é a maioria do povo.

Neste clima de incerteza, os madeirenses vivem num estado de delírio constante. O PSD insiste na velha máxima: “se não formos nós, será o caos”. Mas não será este já o caos, aquele que vivemos? O PS e o JPP tentam afirmar-se como alternativas, mas enfrentam desafios para convencer os eleitores de que um novo governo pode ser a solução. Se conquistarem juntos uma maioria parlamentar, podem tentar uma coligação para formar um Governo Alternativo, mas essa mudança depende de todos nós, depende da confiança dos eleitores e da vontade coletiva de rompermos com este ciclo vicioso.

As próximas eleições serão decisivas, como de “pão para boca”. Se o PSD vencer novamente continuará a governar com uma gestão limitada, com um governo suspeito e decadente, arrastando o impasse político. Se o PSD perder força, abre-se a possibilidade da formação de um novo governo, composto por outras forças políticas, incluindo pequenos partidos como o CDS/PP, o PAN e o Bloco de Esquerda, que já demonstraram abertura ao diálogo.

Os madeirenses estão perante uma escolha crucial. Continuar a cair até ao fundo do poço ou mudar de rumo e sair do buraco que nos encontramos. Manter os protagonistas que nos trouxeram até aqui ou arriscarmos um novo caminho? Ninguém sabe ao certo o que vem depois, mas uma coisa é certa: não podemos estar à espera de soluções de quem criou este problema. O tempo das ilusões acabou e, estou certo, de que o de Miguel Albuquerque também.

A dona Maria já não espera milagres. O João parte com coração apertado, tal como eu que já parti. Caro leitor, o que vai fazer? O futuro da nossa terra está também nas suas mãos. O destino da Madeira depende da minha, da sua, da nossa coragem. Vamos continuar a cair ou vamos, finalmente, levantar-nos? Vale a pena pensar nisto.