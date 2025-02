Castanheiro Boutique Hotel celebra os seus 10 anos com o Mês do Artesanato

O Castanheiro Boutique Hotel celebra o seu 10.º aniversário em 2025 com um ano repleto de actividades que reflectem a identidade do hotel e a sua ligação à história do Funchal.

Em Março, as comemorações continuam com o Mês do Artesanato, um evento que traz ao hotel demonstrações ao vivo de técnicas artesanais tradicionais da Madeira, proporcionando uma experiência cultural de acesso livre para hóspedes, turistas e a comunidade local.

A iniciativa, desenvolvida pelo Castanheiro Boutique Hotel em parceria com a BORDAL e o IVBAM (Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira), decorre de Segunda a Sábado, entre 1 e 31 de Março, e destaca diferentes tipos de artesanato.

Ao longo de todo o mês, a montra do restaurante Tipografia, na Rua das Pretas, será palco de uma exposição de peças únicas do artesanato regional, algumas pertencentes a acervos museológicos, revelando as actividades que decorrerão no interior do hotel.

A programação inicia-se com o Bordado Madeira, uma das tradições mais emblemáticas da Região, reconhecida pelo seu trabalho delicado e detalhado em tecidos como linho, seda, algodão e organdi. Utilizado em diversas peças – desde toalhas de mesa a vestuário e acessórios –, o Bordado Madeira tem uma forte presença na cultura madeirense.

O processo começa com um desenho feito em papel vegetal, que é picotado e estampado no tecido com uma tinta azul especial, marcando as áreas a bordar. O tecido é então enviado para a bordadeira, que tradicionalmente executa o trabalho minucioso no conforto da sua casa.

Entre os dias 3 e 8 de Março, das 17h30 às 18h30, visite a biblioteca do Castanheiro Boutique Hotel e acompanhe ao vivo o trabalho das bordadeiras, um processo artesanal que atravessa gerações e continua a encantar pela sua delicadeza e detalhe.

Para terminar esta experiência da melhor forma, aproveite o Happy Hour do Íris Lounge & Music Bar, onde, todos os dias, das 18h às 19h, poderá desfrutar de duas bebidas pelo preço de uma. Depois, deixe-se levar pelos sabores locais e reserve o seu lugar no restaurante Tipografia

Fique atento às redes sociais para descobrir os outros tipos de artesanato que o hotel irá destacar durante o mês de Março:

