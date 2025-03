Chega acusa secretária da Pescas de "opacidade"

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, censurou a conduta da secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, na sequência de notícias veiculadas em vários canais de comunicação social sobre contratos firmados pela empresa do seu marido, Fernando Pinto, com várias entidades públicas.

Em causa está a ‘Mobinteg’, uma empresa de consultoria na qual o cônjuge da governante detém mais de 30% do capital. Segundo o Chega, desde a tomada de posse do actual executivo, a dita empresa já celebrou contratos num valor que ascende a quase 400 mil euros com entidades como a Ordem dos Enfermeiros, os municípios de Elvas e Carregado do Sal, os Parques de Sintra e o Instituto Politécnico de Viseu.

Para o partido, a estes acresce um projecto para o desenvolvimento de uma aplicação para o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) da Região Autónoma da Madeira, o qual está sob investigação da Polícia Judiciária, que, para esse efeito, já chamou para inquérito o próprio Fernando Pinto.

Na sequência das notícias, Claúdia Monteiro de Aguiar informou que o seu marido suspendeu a quota que detém na empresa. Porém, vários juristas colocam em causa tal possibilidade, uma vez que a figura da "suspensão da participação social" não está prevista no Código das Sociedades Comerciais.

A secretária de Estado está casada em comunhão de adquiridos com um empresário cujos negócios cresceram com contratos públicos assinados já durante o seu mandato. Como pode ela afirmar que não há conflito de interesses? Claro que há, e a desculpa de suspender a participação social não convence os portugueses! Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Para o parlamentar, este caso levanta sérias questões sobre transparência e ética dentro do actual governo da República. Também sublinhou a necessidade de reformas eficazes para garantir que situações semelhantes não se voltam a repetir.

"A credibilidade das instituições exige transparência e os portugueses estão fartos de ver os mesmos de sempre a beneficiar de contratos públicos sem o devido escrutínio. Este caso reflecte um padrão preocupante que se tem repetido: políticos e seus familiares a beneficiar de negócios públicos, sem respeito pelo interesse coletivo. Exigimos que estas questões sejam esclarecidas", sublinhou.