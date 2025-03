Serviço de Medicina Física e Reabilitação conta com nova mesa interactiva

O Serviço de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM recebeu, ontem, uma mesa interactiva, fruto de uma iniciativa da ARDITI, na sequência de um projeto de doutoramento que contou com a colaboração deste serviço. O equipamento está instalado na sala de Terapia Ocupacional do Hospital Dr. João de Almada.

De acordo com nota à imprensa, a mesa constitui uma ferramenta terapêutica adicional, através de jogos e actividades interactivas, onde os doentes poderão exercitar diversas capacidades de forma lúdica, contribuindo para a sua recuperação.

A mesa resulta do projeto de doutoramento 'Multi-user touch surfaces for promoting social participation and self-efficacy in upper-limb stroke rehabilitation', de Fábio Pereira, antigo estudante da UMa e investigador no NeurorehabLab.

Na cerimónia de entrega deste equipamento participaram o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos; a vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes; o professor Sergi Bermúdez, em representação da ARDITI; o presidente do SESARAM, Herberto Jesus; a directora do Serviço de MFR do SESARAM, Joana Macedo; terapeutas ocupacionais do SESARAM, e o responsável pelo projecto, Fábio Pereira.

Este projecto de doutoramento já permitiu gerar a criação de três mesas interactivas, além do Hospital Dr. João de Almada, as mesas foram colocadas no Centro de Inclusão Social da Madeira e na Unidade de Alzheimer do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava.