PSD pela primeira vez sem representantes nas mesas de voto em Machico

Pela primeira vez em quase meio século de Autonomia, o PSD não terá representantes nas 14 mesas de voto da freguesia de Machico, considerado o concelho bastião do PS na Madeira.

Tudo por falta de comparência, sem justificação conhecida, dos representantes concelhios do PSD na reunião preparatória desta segunda-feira, um encontro que estava agendado com o objectivo de escolher os membros das mesas de voto das várias forças partidárias concorrentes às eleições de 23 de Março.

Isso mesmo foi ontem reportado ao DIÁRIO por um militante social-democrata de Machico que nos deu conta do estado da perplexidade geral. Uma falha que também foi mal recebida no Funchal.

A falta de comparência já chegou ao conhecimento da direcção do partido, na Rua dos Netos, que vai exigir esclarecimentos aos presidentes da concelhia e da comissão política da freguesia do concelho do extremo leste da ilha da Madeira.