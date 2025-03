Vitória de Guimarães empata na visita ao Betis na Liga Conferência

O Vitória de Guimarães empatou hoje 2-2 na visita aos espanhóis do Betis, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Conferência de futebol, num jogo em que esteve duas vezes em desvantagem no marcador.

No Estádio Benito Villamarín, o Betis adiantou-se no marcador com um golo de Cedric Bakambu, aos 48 minutos, mas os vimaranenses empataram por intermédio de João Mendes, aos 51. Os sevilhanos voltaram à vantagem com um tento de Isco, aos 75, mas Nélson Oliveira repôs a igualdade, aos 81.

O jogo da segunda mão dos 'oitavos' está agendado para o dia 13 de março, pelas 20:00, em Guimarães, com o vencedor da eliminatória a defrontar nos quartos de final a equipa que triunfar no duelo entre os polacos do Jagiellonia e os belgas do Cercle Brugge.