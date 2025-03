Al Nassr, sem Ronaldo e Otávio, abre oitavos da 'Champions' asiática com empate

Os sauditas do Al Nassr, desfalcados dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, empataram hoje na visita aos iranianos do Esteghlal (0-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiáticos de futebol.

Sem Ronaldo, por opção, e Otávio, lesionado, os visitantes mostraram-se mais perigosos no jogo efetuado em Teerão, mas não conseguiram reeditar o êxito imposto ao Esteghlal em outubro de 2024 (1-0), no Dubai, então na terceira jornada da zona oeste da fase de liga, deixando a eliminatória em aberto para a segunda mão, em 10 de março, em Riade.

O conjunto orientado pelo italiano Stefano Pioli falhou o regresso às vitórias nas diversas competições, três dias depois de ter descido ao quarto lugar do campeonato saudita, por troca com o Al-Qadsiah, graças à derrota fora perante o Al-Orobah (2-1), na 23.ª jornada.

O Al Nassr, que foi terceiro colocado na primeira fase da 'Champions' e contou com seis golos em cinco jogos do avançado e capitão Cristiano Ronaldo, nunca venceu a principal competição asiática de clubes, enquanto o Esteghlal, sexto, triunfou em 1970 e 1990/91.

Repartida em duas zonas geográficas, à semelhança da fase de liga, a primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões asiáticos decorrerá até quarta-feira com mais sete jogos, incluindo as receções dos uzbeques do Pakhtakor, de Pedro Moreira, aos sauditas do Al Hilal, de Jorge Jesus, e dos qataris do Al-Rayyan, de Artur Jorge, aos sauditas do Al-Ahli.