SESARAM promove 'Prevenção da Infecção Associada aos Cuidados de Saúde e Utilização Racional de Antimicrobianos'

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através da Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos (UL-PPCIRA), realizou nos dias 27 e 28 de Fevereiro o curso 'Prevenção da Infecção Associada aos Cuidados de Saúde e Utilização Racional de Antimicrobianos'.

A formação, promovida a pedido da Direcção do Internato Médico e certificada pelo SESARAM, decorreu no Centro de Formação e contou com a participação de 40 médicos internos de formação geral. Ao longo dos dois dias, os profissionais aprofundaram conhecimentos sobre estratégias eficazes na prevenção e controlo das infecções associadas aos cuidados de saúde, bem como na utilização responsável de antimicrobianos. A acção foi orientada por elementos da UL-PPCIRA.

Este curso contou com co-financiamento do Fundo Social Europeu (FSE), reforçando o compromisso da Região Autónoma da Madeira com a qualificação contínua dos seus profissionais de saúde.