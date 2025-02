SESARAM promove 5.º edição do Network Immunology Meeting dos Hospitais do Sul e Ilhas

O V Network Immunology Meeting dos Hospitais do Sul e Ilhas realizado no passado dia 22 de Fevereiro, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, reuniu 30 especialistas de diversas áreas médicas num evento híbrido, com participação tanto presencial como online.

A comissão organizadora foi composta pela Consulta de Doenças Auto-imunes do Serviço de Medicina Interna do SESARAM, pela médica Margarida Jacinto de ULS do Alentejo Central e pelo médico Carlos Carneiro do Hospital Particular do Algarve e Coordenador do NEDAI da SPMI, ambos presentes na conferência.

O evento contou com a presença física do médico Pedro Vieira do Serviço de Nefrologia do SESARAM, EPERAM e da médica Tatiana Gregório do Serviço de Oftalmologia do SESARAM, EPERAM. Os especialistas que participaram remotamente incluem a médica Susana Clemente do Serviço de Pneumologia do Hospital Beatriz Ângelo, a médica Alexandra Chaveiro do Serviço de Dermatologia do Hospital Beatriz Ângelo, a médica Catarina Favas da Unidade de Doenças Imunomediadas Sistémicas do ULS Amadora/Sintra.

O V Network Immunology Meeting contou com um programa abrangente e uma adesão significativa, consolidando-se como uma referência na área da imunologia. Entre os temas abordados pelos especialistas, destacam-se as manifestações neurológicas de doenças imunomediadas, a relação entre o rim e a autoimunidade, e as manifestações oftalmológicas, dermatológicas e pulmonares das doenças imunológicas.