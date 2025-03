O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 11,7% em Fevereiro face ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo o índice de preços do Idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.251 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Fevereiro, tendo em conta o valor mediano. A Região Autónoma da Madeira, foi a segunda região que mais subiu de preço nos últimos doze meses, depois do Alentejo (11,8%).

"Os preços da Região subiram em Santa Cruz (24,9%), São Vicente (22,4%), Câmara de Lobos (13,5%), Calheta (11%), Funchal (9,8%) e Ribeira Brava (1,7%). Em Santana, os preços desceram 8,6%, sendo o único município analisado onde os preços diminuíram", revela o Idealista.

Diz ainda que "o município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.528 euros/m2) seguida por Calheta (3.429 euros/m2), Câmara de Lobos (2.632 euros/m2), Ribeira Brava (2.575 euros/m2), Santa Cruz (2.535 euros/m2), Machico (2.382 euros/m2), São Vicente (2.063 euros/m2) e Santana (1.417 euros/m2)".

O Idealista refere também que "comprar casa na ilha de Porto Santo está 20,5% mais caro, situando-se o preço do metro quadrado em 2.788 euros".

A nível nacional, o preço da habitação subiu 5,6% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.742 euros/m2.