Indústria, construção e obras públicas perdem confiança em Fevereiro

Os indicadores de confiança no Comércio e nos Serviços na Madeira aumentaram em Fevereiro face ao mês anterior, enquanto na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas houve uma diminuição, de acordo com a informação recolhida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura.

Depois de ter entrado em 2025 com o pé direito, a Indústria Transformadora dá sinais de alguma apreensão, com o indicador de confiança a diminuir em Fevereiro. “A evolução do indicador deveu-se ao contributo negativo das opiniões sobre a evolução da procura global e as apreciações relativas aos stocks de produtos acabados, tendo as perspectivas de produção contribuído positivamente”, explica a DREM, dando conta que o saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em Fevereiro, após ter diminuído nos dois meses antecedentes.

A perder confiança está também o sector da Construção e Obras Públicas que também deu sinais de optimismo em Janeiro. O indicador de Fevereiro acaba, assim, por reflectir “o contributo negativo da componente das apreciações sobre a carteira de encomendas e das perspetivas de emprego”.

Já o indicador de confiança para o Comércio voltou a aumentar em Fevereiro, tal como aconteceu em Janeiro, isto depois de perdido gás em dezembro. Para tal contribuíram “as apreciações sobre as perspectivas de actividade da empresa e do volume de stocks, tendo o volume de vendas contribuído negativamente.

Num momento positivo estão agora os Serviços, sector cujo indicador aumentou em Fevereiro, contrariando o movimento descendente nos sete meses precedentes, reflectindo assim o impacto “das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas e das perspectivas relativas à evolução da procura, tendo as apreciações sobre a atividade da empresa contribuído negativamente”, explica a DREM.