Câmara do Funchal adquire scanner para Biblioteca Municipal

"A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai reforçar as condições de preservação e acessibilidade ao acervo documental da Biblioteca Municipal do Funchal (BMF) com a aquisição de um scanner planetário", anunciou hoje a autarquia através de um comunicado de imprensa.

"Este equipamento permitirá a digitalização de documentos históricos e publicações raras, assegurando a sua conservação e facilitando o acesso à informação", destaca a mesma nota.

A Biblioteca Municipal do Funchal, em funcionamento desde 8 de Dezembro de 1838, é a segunda biblioteca municipal mais antiga de Portugal e detém um valioso património documental. O seu acervo inclui 15 por cento de livros antigos, 40 por cento de publicações entre 1900 e 2000, 20 por cento de livros posteriores a 2001 e 25 por cento de periódicos datados desde 1789 até à actualidade. Estes documentos são frequentemente consultados por investigadores, historiadores, estudantes e o público em geral.

Com o passar do tempo e o manuseamento constante, os documentos físicos sofrem um processo natural de envelhecimento e deterioração. A digitalização surge, assim, como uma estratégia essencial para a sua preservação e valorização, permitindo reduzir o risco de danos e ampliar o acesso ao conhecimento CMF

A aquisição do scanner planetário insere-se numa política de modernização da Biblioteca Municipal, que garante que grande parte do seu acervo – já em domínio público – possa ser disponibilizado em formato digital.

Este equipamento permitirá ainda melhorar as condições de conservação, minimizando o impacto de factores como condições ambientais, forças físicas e pragas, que podem comprometer a integridade dos documentos em papel.