PRR: "Tudo faremos para não perder um euro"

O secretário de Estado do Planeamento, Hélder Reis, substitui Manuel Castro Almeida na sessão de encerramento do 'Programa Regional Madeira 14-20'.

O governante nacional destaca a execução da Madeira no Programa Operacional 14-20, ao executar 105% do programado.

"Tem mais 5% do que aquilo que estava programado", destacou.

Secretário de Estado do Planeamento que aproveitou para dar nota do PRR, e assegurar que tudo será feito "e isto é transversal a todo o país, para não perder um euro".

Contudo, chama a atenção para as circunstâncias em que nós vivemos "que são cada vez mais adversas no contexto europeu, à beira de uma guerra e a incerteza toda que temos" e a necessidade de "reprogramar um conjunto de projectos inseridos no PRR que não têm cabimento no prazo".

Reclama por isso mais liberdade da União Europeia para "realocar e reajustar projectos de investimento que tenham grau de maturidade que nos permitam satisfazer o prazo do PRR", defende.