Governo dos Açores já lançou 80% dos concursos programados para habitação

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) já lançou 80% dos concursos programados para a habitação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), correspondentes a 60 milhões de euros, disse hoje o presidente.

"Só no último ano, em matéria de lançamentos de concursos para investimentos, estamos já com 60 milhões de euros realizados", afirmou José Manuel Bolieiro no primeiro dia de uma visita estatutária à ilha Graciosa.

Segundo o executivo açoriano de coligação, os concursos lançados permitem a construção e reabilitação de 561 respostas habitacionais.

José Manuel Bolieiro referiu hoje que "a ansiedade em matéria de execução do PRR, quando envolve obra pública, é muito premente".

"Porque nós temos dificuldade de mão-de-obra, de disponibilidade e até de preço, porque já lançámos muitos concursos que ficaram desertos e é uma tarefa assaz difícil", justificou.

Ainda assim, o líder do executivo açoriano assumiu que, apesar das "dificuldades de contexto", o Governo Regional está a "conseguir excelentes resultados".

José Manuel Bolieiro falava hoje aos jornalistas na ilha Graciosa, após a cerimónia de apresentação de investimentos no setor da habitação previstos no âmbito do PRR, relacionados com a construção de três novas habitações, cinco reabilitações e com o lançamento do concurso do projeto das infraestruturas para a segunda fase do loteamento do Barão da Fonte do Mato (19 lotes).

"A empreitada das reabilitações está concluída e foi lançado neste mês o concurso para a empreitada de construção das três moradias, no valor de 720 mil euros, com prazo de execução de 390 dias", adiantou o Governo dos Açores.

O presidente do executivo referiu ainda que, na ilha Graciosa, estão cumpridos integralmente "os marcos e metas previstos no PRR" em matéria de habitação.

Com os investimentos previstos para a Graciosa, dado o aumento do parque habitacional, é assegurada oferta para fixação futura de jovens casais ou de imigrantes que considerem esta ilha açoriana como um "destino favorável para encontro de habitação nova".

"Creio que são boas notícias para os graciosenses e para a Graciosa", rematou José Manuel Bolieiro.

O município de Santa Cruz da Graciosa, com cerca de 4.090 habitantes, abrange toda a ilha Graciosa e integra as freguesias de Guadalupe, Luz, Santa Cruz e São Mateus.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.