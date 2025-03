Não tenho medo nenhum de uma comissão de inquérito e nada a esconder

O primeiro-ministro afirmou hoje não ter "medo nenhum" de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso que envolve a sua empresa familiar, proposta pelo PS, reiterando que não tem "nada a esconder" nessa matéria.

Luís Montenegro falava, no parlamento, no debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo PCP e depois de a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, o ter acusado de preferir ir a eleições, ao apresentar uma moção de confiança que deverá ser chumbada, em vez de dar explicações ao país sobre a polémica que o envolve.

"Eu não estou a eximir-me ao escrutínio, eu não tenho medo nenhum de comissão parlamentar de inquérito [proposta pelo PS]. Eu não tenho nada a esconder. Tomara eu que todos aqueles que têm responsabilidade, que todos aqueles que querem estar no meu lugar, possam ter a mesma abertura para explicar as suas próprias realidades. A questão não é essa", respondeu Luís Montenegro.

O chefe do XXIV Governo Constitucional insistiu na tese de que já prestou todos os esclarecimentos sobre a empresa familiar Spinumviva, acusando a oposição de estar a criar "um poço sem fundo" e a "arrastar a política para um impasse".

"A questão é que quando nós não queremos nenhuma explicação, disfarçamos com sucessivos pedidos de esclarecimento. Ora, o país não pode ficar prisioneiro de quem utiliza este comportamento porque, no seu raciocínio, na sua intenção, acha que isso lhe traz benefício político", criticou.

Montenegro acrescentou que, se o parlamento não consegue chegar a uma conclusão, "quem tem de chegar a essa conclusão é o povo".