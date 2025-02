O presidente do Governo Regional em gestão e recandidato ao cargo nas próximas eleições, aproveitou a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Barmen da Madeira e a recondução de Alberto Silva como presidente, para elogiar a decisão dos barmens madeirenses.

“Tomaram uma decisão inteligente, por que mudar para pior, só as pessoas que não têm nada na cabeça”, declarou. Para muitos dos presentes a analogia ao momento político que a Região atravessa, justificou o elogio.

Miguel Albuquerque ainda justificou o sentido da afirmação proferida, dizendo que o presidente reeleito e sua equipa “tem um crédito de trabalho feito em prol do prestígio da profissão e também da Região”, para concluir que “a Região deve muito aos barmens da Madeira”.

Para Albuquerque a evolução da Associação Barmen da Madeira traduz-se num “saldo ultra positivo de bons momentos”, com destaque para “grande realização” que foi o Concurso Mundial de Cocktails na Madeira.

Motivo de regozijo é também a “renovação de profissionais”, com Albuquerque a assegurar que há uma “nova geração de profissionais que está inserida e está a fazer carreira nesta maravilhosa profissão”, disse.

Oportunidade para também agradecer “a forma como a Associação de Barmen promove os produtos da Madeira”, contribuindo para o reforço do prestígio das bebidas regionais, assim como, dos produtos tropicais e subtropicais.

Apontou o exemplo do rum agrícola, “que em 2015 vendíamos 615 mil euros de aguardente e o ano passado vendemos 5 milhões e 700 mil euros de rum”. Aos barmens atribuiu quota-parte no “papel muito importante de divulgação das nossas bebidas regionais”.

Por fim, depois de recordar os números “estrondosos” de mais um ano de recordes no sector turístico, Albuquerque dirigiu-se ao “amigo Silva” garantindo-lhe que “pode continuar com o apoio do meu governo”. Garantia reforçada com a convicção que “as coisas estão a correr bem”. E quando “as coisas estão a correr bem no sector económico, toda a gente ganha”, concretizou.