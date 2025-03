Florentino Marabuto apresenta candidatura ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados na Madeira

Florentino Marabuto apresentará, amanhã, dia 6 de Março, a sua candidatura ao Conselho Superior da Ordem dos Advogados, na Madeira.

A apresentação terá lugar, na sede do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, no Funchal, pelas 18 horas.

Além de Florentino Marabuto, integram esta 'lista C' a advogada madeirense, Mariana Pinto Cruz, candidata a vice-presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados e Paulo Atouguia, candidato a vogal.

“Restaurar a ética e a deontologia na Ordem dos Advogados, com a missão de agir com responsabilidade, isenção e independência, respeitando e fazendo cumprir os mais altos princípios legais e éticos”, é o objectivo assumido pela lista encabeçada por Florentino Marabuto.

Quanto ao programa para amanhã, Mariana Pinto Cruz fará uma intervenção de abertura, seguindo-se a apresentação dos candidatos, assegurada por Isabel Malheiro Almeida, também candidata a vice-presidente.

O mandatário regional da candidatura, Brício Araújo, fará depois uma breve intervenção, seguindo-se a intervenção on-line do Bastonário Guilherme Figueiredo e a intervenção final do candidato a presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Florentino Marabuto.

O Conselho Superior da Ordem dos Advogados é o supremo órgão jurisdicional da Ordem dos Advogados. Tem competência para julgar os recursos das decisões dos Conselhos de Deontologia em matéria disciplinar e para dar laudo sobre os honorários a pedido dos tribunais, dos advogados ou dos seus constituintes.

O actual presidente do Conselho Superior é Paulo de Sá e Cunha, que não se recandidata.

A eleição para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Advogados decorrerá nos dias 18 e 19 de Março.