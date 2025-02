Olavo Câmara à frente da Associação dos Jovens Advogados da Madeira

A Associação dos Jovens Advogados da Madeira (AJAM) inicia oficialmente um novo ciclo com a tomada de posse da nova direcção para o mandato 2025-2027. Olavo Câmara assume a presidência, sucedendo a Gustavo França Pitão.

“Com uma equipa nova, disponível e empenhada, seremos capazes de responder aos desafios da nossa associação, mas também, acima de tudo, aos desafios da jovem advocacia, da profissão e da justiça na nossa Região Autónoma da Madeira. É esse o nosso propósito: estar ao lado dos jovens advogados, defender a profissão e termos uma melhor justiça”, referiu o novo presidente durante a cerimónia.

Olavo Câmara apresentou, na ocasião, o plano de actividades para o mandato, que incluiu encontros intergeracionais, a 'Academia AJAM' e mais comunicação. O líder da associação defendeu "uma mínima remuneração condigna garantida aos estagiários e uma maior disponibilidade de oferta formativa jurídico-forense pós-laboral, adaptada às necessidades reais do sector na Madeira".

A troca de sinergias e colaboração permanente com o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, no sentido de fortalecer e credibilizar a profissão, foi também enaltecida pelo próprio. Nos seus estatutos, “a AJAM tem autonomia, mas partilha os mesmos objetivos da Ordem dos Advogados: defender e dignificar a nossa profissão. Seremos um parceiro ativo na construção desse caminho".

Olavo Câmara encerrou o seu discurso agradecendo o repto aceite pelos membros da nova direção, onde constam a vice-presidente Paulina Moura, o presidente da Assembleia-Geral, Dinis Ramos, e a presidente do Conselho Fiscal, Francisca Vieira, "pelo sentido de compromisso, responsabilidade e empenho desde a primeira hora".

A cerimónia decorreu na sede do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, com a presença e intervenção do presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Batista, a presidente do Conselho de Deontologia da Madeira, Filipa Nepomuceno, e os ex-presidentes da AJAM, José Pinheiro Gonçalves, Claúdio Gouveia e agora nessa qualidade Gustavo França Pitão.