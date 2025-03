Candidato a bastonário dos advogados João Massano apresenta projecto na Madeira na segunda-feira

O candidato a bastonário da Ordem dos Advogados João Massano vem à Madeira na próxima segunda-feira fazer uma apresentação do seu projecto. O evento terá lugar pelas 17h00, no auditório do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, na Rua 31 de Janeiro.

Durante a sessão, o candidato irá “expor as principais linhas do seu programa, destacando as suas propostas para o fortalecimento da advocacia e a defesa dos profissionais da área”. A visita insere-se na agenda de contactos que o candidato tem vindo a realizar por todo o país, procurando auscultar os advogados e recolher contributos para a sua candidatura. A participação no evento é aberta a todos os advogados interessados, sendo uma oportunidade para o esclarecimento de dúvidas e troca de ideias.

João Massano lidera a ‘lista R’ que se candidata ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados, a qual integra o advogado madeirense Bernardo Tranquada Gomes, como vogal. 'Juntos Podemos Mais' é o lema da candidatura.

A eleição para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Advogados decorrerá nos dias 18 e 19 de Março. João Massano considera que esta deslocação à Madeira é “uma demonstração de compromisso com a representatividade e valorização da advocacia em todas as regiões do país”.