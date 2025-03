PS promete reestruturar Sistema Regional de Saúde

O cabeça-de-lista do PS-Madeira às Eleições Legislativas regionais do próximo dia 23 deste mês assegurou, hoje, que, "com um Governo socialista, as obras do novo hospital não irão parar e haverá uma reestruturação do Sistema Regional de Saúde".

Esta manhã, a candidatura socialista efectuou uma visita às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira, momento que Paulo Cafôfo aproveitou para clarificar que "não há qualquer impedimento a que a terceira fase [da empreitada] vá já a concurso e não há razão nenhuma – nem pelo chumbo do orçamento, nem por pelo facto de o Executivo estar em gestão – para que as obras parem".

"Os trabalhos só pararão se Miguel Albuquerque, enquanto ainda presidente do Governo, assim o quiser", atirou Cafôfo, prometendo em contrapartida que, caso o PS seja Governo, irá "reestruturar todo o Sistema Regional de Saúde, nomeadamente no que diz respeito aos equipamentos hospitalares”.

Segundo preconizou, "com a entrada em funcionamento desta nova infraestrutura, o hospital Dr. Nélio Mendonça será transformado em hospital de reabilitação, com as valências de Cuidados Continuados, Unidade do Doente Frágil e Medicina Paliativa". "Já os hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada serão convertidos em lares para idosos", anunciou.

Paulo Cafôfo insiste que "o sector da saúde precisa de uma reestruturação", porque “não podemos continuar com o caos nas urgências, com a falta de medicamentos, com as listas de espera que se avolumam e com pessoas em situação de altas problemáticas, impedindo que as listas de espera possam progredir, porque estão a ocupar camas cuja solução tem de ser do social”.

Além da reestruturação dos equipamentos hospitalares, o PS promete também "apostar na hospitalização domiciliária e avançar com o programa de recuperação das listas de espera, com incentivos aos profissionais e contratualização com o privado, uma vez esgotada a capacidade do serviço público".

“A saúde é um direito e quem está doente não pode estar à espera. Quem está doente tem de ser tratado, merece ser tratado. Governar é cuidar, é servir, é fazer, e é com isso que nos comprometemos no Governo Regional”, rematou Paulo Cafôfo.