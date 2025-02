Portugal de luxo na habitação e na cozinha

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais que se publicam a 26 de Fevereiro de 2025.

No Público:

- "Proteção Civil chumba estações de Metro no Porto e Lisboa. Estação de Manuel Leão, em Gaia, e as novas da Estrela e Santos em causa"

- "Austrália acusada de 'cancelar' artista na Bienal de Veneza"

- "Santo Tirso. Misericórdia anuncia hospital antes de decisão do Governo"

- "Presidenciais. Vitorino mais perto de ser candidato e com apoio do PS"

- "Ucrânia. Zelensky prepara-se para assinar acordo com Trump sobre minérios"

- "De que precisa a Europa para se defender sem a ajuda dos EUA"

- "35.º Aniversário do Público. Série especial. "Da minha língua vê-se o mundo"

- "Reportagem. A leitura e a escrita precisam de mais espaço nas aulas de Português"

No Correio da Manhã:

- "Predador condenado por violação de 7 mulheres. Violador de Guimarães apanha 20 anos"

- "Benfica e Sp. Braga com ambição na Taça"

- "FC Porto. Milhões em risco com Anselmi no Dragão"

- "Sporting. Borges perde uma equipa para lesões e castigos"

- "Militares. Brigada portuguesa pronta para ir para a Ucrânia"

- "Nas alfândegas. PJ caça 'toupeiras' dos cartéis de droga"

- "Costa da Caparica. Nova ocupação ilegal de casa"

- "Política. Gouveia e Melo sem pressa para anunciar candidatura a Belém"

- "Secretária de Estado. Marido de governante ganha 200 mil Euro em contratos"

No Jornal de Notícias:

- "Cartéis usam inspetores do Fisco para esconder droga. Funcionários do Estado suspeitos de fazer passar cocaína através dos portos"

- "Recebiam milhares por cada quilo de estupefaciente que entrava em Portugal"

- "Escolas vão poder contratar 226 funcionários"

- "Ex-autarca multado por recorrer a propaganda no Facebook"

- "Porto. Novos radares apanham 90 aceleras todos os dias"

- "Ucrânia. Trump e Zelensky chegam a acordo nos metais raros"

- "Lei dos solos. Marcelo pressiona com calendário autárquico"

- "Casa do Douro. Sem regras nem orçamento dois meses após eleição"

- "FC Porto. Dragão soma uma vitória em sete jornadas"

- "Benfica-Porto. Bruno Laje e Carvalhal, cavalheiros na Taça"

No Diário de Notícias:

No Negócios:

- "Novo incentivo a não residentes alargado até ao final de março. Fisco dá mais duas semanas para candidaturas ao benefício à investigação e inovação"

- "Reportagem. Fomos vender ouro. Não se ofusque com o brilho da primeira oferta"

- "Segurança. EUA e Ucrânia chegam a acordo sobre terras raras"

- "Matérias-primas. Cartel do petróleo está a perder influência"

- "'Posição financeira sólida' retira pressão à Galp para vender na Namíbia. Petrolífera voltou a disparar em bolsa após descobrir crude em mais um poço no país. João Diogo Marques da Silva, co-CEO, revela a estratégia ao Negócios"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Amaral Jorge. Presidente da APREN. Decisão de Trump 'vai favorecer a Europa na captação de investimento' para as renováveis"

No Jornal Económico:

- "Negócio da habitação de luxo vale 5,4 mil milhões de euros"

- "Galp descobre mais petróleo na Namíbia e ganha 700 milhões de euros"

- "Há mais oito estrelas Michelin em Portugal. São já 54 e distinguem 46 restaurantes"

- "Mecanismo para capitalizar NovoBanco foi o mais eficiente que existiu, diz Centeno"

- "Ucrânia e Estados Unidos chegam a acordo para exploração de terras raras"

- "Marcas dos fabricantes estão recuperar terreno às marcas próprias"

- "'Fomento vai ter velocidade de resposta compatível com exigências das empresas'. Entrevista. Gonçalo Regalado, presidente da comissão executiva do Banco Português de Fomento quer um serviço compatível com ambições dos empresários"

- "Lei dos solos 'não mexe ponteiros' no valor dos terrenos"

- "David Justino quer melhor gestão para resolver crise de falta de professores"

- "Família Leite Faria é a 24.ª mais rica na Lista da Forbes Portugal"

No Record:

- "Benfica-Sp. Braga. Em cheio. Lage feliz com acerto no mercado de janeiro"

- "Sporting. Rui Borges tem quebra-cabeças. Há 10 baixas e só 11 jogadores de campo disponíveis"

- "FC Porto. Pepê pára mais de um mês. Rotura muscular na coxa direita"

- "Arábia Saudita. Al Wehda-Al Nassr 0-2. CR7 marca e dá penálti a Mané"

- "José Mendes ganha avanço para a presidência da Liga"

No O Jogo:

- "Benfica-Braga. Quartos quentes. Águias recebem guerreiros em duelo aceso e imprevisível, com ambição dos dois lados"

- "FC Porto. Pepê para um mês. Brasileiro tem rotura muscular e aponta ao clássico com o Benfica"

- "Sporting. Segundas partes trágicas de Borges. Contas dos leões mostram saldo preocupante"

- "Augusto Inácio põe Varandas em tribunal"

- "Gil Vicente. Tudo ou nada por Luís Pinto"

- "Moreirense. Alvo Vítor Martins 'preso' em Feirense"

- "Arábia Saudita. Ronaldo chega aos 925 golos"

- "Ciclismo. Volta à Galiza arranca na Maia"

E no A Bola:

- "Morita. Não renova e deverá sair no verão. 'Sayonara' Sporting"

- "FC Porto. Pepê afastado um mês. Rotura muscular dita paragem"

- "Benfica-Braga. O título nacional que falta a Laje. Carvalhal quer 'humildade e astúcia'"